القاهرة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف اليوم موكب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مُشدداً على أن هذا العمل الإرهابي لن ينال من جهود حكومة السودان وعزيمة الشعب السوداني الشقيق في استكمال مسار العملية السياسية السلمية التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان.وأكد السلمي في بيان اليوم تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية السودان ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية ولكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، وتعطيل مسار الانتقال السلمي للسلطة.وشدد على دعم السودان للتغلب على تحديات المرحلة الانتقالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والعيش الكريم والتنمية والازدهار.// انتهى //16:17ت م0152