الرياض 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسنوه رئيس اللجنة الصحية في مجلس الشورى الدكتور عبد الله العتيبي بما جرى اتخاذه من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية في المملكة لدعم الجهود الدولية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (covid-19).وأكد الدكتور العتيبي في تصريح صحفي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار اهتمام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وأشار العتيبي إلى أن الإجراءات التي جرى اتخاذها وجاء في مقدمتها تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا للحيلولة دون انتشار الفيروس والحد من آثاره الصحية، ولحماية وسلامة المواطنين والمقيمين قاصدين الحرمين الشريفين انطلاقًا من المقاصد الشرعية للحيلولة دون وقوع أضرار صحية بسبب هذا المرض.ولفت الانتباه إلى أن هذه الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة بشكل مؤقت تندرج ضمن الشروط الوقائية العالمية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار هذا المرض، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه جرى تشكيل لجنة عليا مكونة من عدة جهات حكومية برئاسة معالي وزير الصحة للتصدي لهذا الفيروس.ونوه العتيبي بما يقوم به المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها من جهود ضمن إطار عمل منظم مع بقية الجهات لاستمرار عملية التقييم ووجود مركز عالمي لطب الحشود يحدد حجم المخاطر من مرض كورونا المستجد وتصنيفها ضمن التجمعات البشرية ووفق الأدلة العلمية وما يترتب عليها من الاحتياطات والاحترازات.وبين رئيس اللجنة الصحية أن انتقال هذا الفيروس يزداد في وجود التجمعات البشرية ، مؤكدًا أن اللجنة الصحية بالمجلس تؤيد ما قامت به وزارة التعليم نحو تعليق الدراسة مؤقتًا لمختلف المراحل الدراسية والجامعية؛ للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع واستكمالًا للإجراءات الصحية الصارمة وتطبيق أفضل الوسائل والأساليب في المؤسسات التعليمية عبر تجنب التجمعات البشرية، إضافة إلى ما قامت به وزارة الصحة بإيقاف المؤتمرات الطبية والمعارض الصحية حتى إشعار آخر.// انتهى //16:21ت م0153