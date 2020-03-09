القاهرة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأدانت جامعة الدول العربية التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك صباح اليوم بالخرطوم.وعبرت الجامعة في بيان اليوم، عن صدمتها جراء وقوع هذه المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء، مجددة التزامها بالوقوف مع السودان في عملية الانتقال الديمقراطي التي يمر بها، وفي كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره ومواجهة كل تهديد يمس سلامة أراضيه ورفاهية شعبه.// انتهى //16:22ت م0154