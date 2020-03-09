أبوظبي 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسرصدت الصحة الإماراتية اليوم 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد - من خلال التقصي النشط والمستمر - تعود لجنسيات مختلفة، أربعة أشخاص من الإمارات وثلاثة أشخاص من إيطاليا وشخصان من كل من بنجلاديش والنيبال وشخص من كل من روسيا والهند وسوريا، وأكدت أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقاً وكانوا جميعهم في الحجر الصحي وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 59 حالة.وأكدت الوزارة التعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية منها إجراءات الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة وعزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي الذي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، وتتوفر بها جميع الاشتراطات الصحية والوقائية ويتم فيها اتباع جميع مبادئ التطهير والتعقيم المستمر لمكافحة العدوى، كما يشرف على منشآت الحجر وغرف الحجر الصحي طاقم طبي مؤهل و مدرب للتعامل مع الأمراض المعدية يعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالات من أي مضاعفات طبية وضمان استقرارها حتى تتماثل للشفاء التام.// انتهى //16:22ت م0155