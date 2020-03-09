الرياض 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسرعى معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم حفل تكريم موظفي وزارة النقل المتقاعدين بمختلف قطاعات الوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومنسوبيها.وأبدى معاليه شكره وتقديره لجميع المتقاعدين على أدائهم الأمانة والوفاء لقيادتهم ووطنهم ودينهم، وعلى كل ما قدموه خلال سنوات خدمتهم، مؤكدًا أن هذا الحفل يأتي تقديرًا لجهود وعطاء من أسهموا في تشييد الأسس المتينة لعمل الوزارة على مدار سنوات مضت، وأن ما تقوم به الوزارة اليوم هو امتداد لمجهودات هؤلاء المخلصين.وثمن معاليه البصمة الواضحة والأثر الطيب الذي تركوه، وإسهامهم في تطوير عمل الوزارة وتحقيق أهدافها وإنجازاتها في مجال الطرق وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بدورهم الفاعل في نقل خبراتهم المتراكمة إلى الجيل الشاب ليستمر هذا الجيل في مواصلة العمل وحصد المزيد من الإنجازات.// انتهى //16:26ت م0156