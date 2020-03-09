الرياض 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اليوم اجتماعه العاشر في مقر الهيئة برئاسة معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.وثمن معالي رئيس وأعضاء المجلس في بداية الاجتماع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، واستعرض المجلس مستجدات ما تم إعداده بشأن لائحة النظام الذي يأتي لتحسين البيئة العقارية ذات الملكية المشتركة ورفع جودة القطاع العقاري وتشجيع التعايش السكني المشترك.كما استعرض المجلس أعمال الهيئة في الربع الأول من عام 2020، التي تضمنت إقرار الاستراتيجية الشاملة للقطاع بركائزه الأربع التي تستند على خمسة عشر أولوية تنفذ من خلال 18 مبادرة، منها (إنشاء سجل مركز للأراضي والممتلكات، إنشاء مركز للتحكيم العقاري، توحيد ورقمنة عمليات وأنشطة تسجيل الأراضي والممتلكات، تنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، تنظيم حماية الحقوق العقارية، تنظيم عمليات التخطيط والمراقبة، تنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، تنظيم آليات مراقبة الإيجار، إنشاء قاعدة بيانات للقطاع العقاري، وضع خطة استدامة الأصول العقارية)، إذ تحكم هذه المبادرات 22 مؤشر أداء رئيسي، بهدف صناعة قطاع عقاري حيوي وجاذب يتميز بالثقة والابتكار.فيما اطلع المجلس على خطة عمل تنفيذ التسجيل العيني للعقار في المناطق المستهدفة بالتسجيل في مراحله الأولى، التي شملت منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار معالي وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، ومعالي نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق بن عبدالله الشهيب، ووكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور المهندس محمد بن ناصر الراجحي، ومستشار وزير الطاقة المشرف على الشؤون القانونية الدكتور محمد بن حمد الفهد، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية المهندس خليل بن إبراهيم الوطبان، والوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة التجارة المهندس محمد بن عبدالعزيز الوايلي، ورئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي سعيد بن محمد الغامدي.// انتهى //16:27ت م0157