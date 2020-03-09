الجوف 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسحررت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم مناطق جديدة في مديريتي اليتمة والمهاشمة شمال محافظة الجوف اليمنية، بعد دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية منها.وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن الجيش الوطني اليمني نفذ هجوماً عكسياً عقب تسلل مسلحين من الميليشيا إلى سوق اليتمة قادمين من مواقع "وادي سرحان" و "المحمولة" عبر منطقة العرفاء وبونه غرب منطقة اليتمة.وتمكن الجيش اليمني من دحر الميليشيا والتقدم نحو محيط المديرية بمسافة ٢٥ كيلومتر، حيث تقوم وحدات عسكرية عملية تمشيط واسعة في منطقة المهاشمة ومواقع قريبة من الوجف والسليلة لملاحقة فلول الميليشيات الهاربة.وذكر المصدر أن العشرات من عناصر الميليشيا تم اسرهم في الصحراء، وسط حالة من الخوف والهلع بعد أن أطبقت عليهم قوات الجيش الوطني اليمني الحصار في محيط سوق اليتمة.// انتهى //16:32ت م0159