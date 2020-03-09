بغداد 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واساعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم، عن مقتل 25 من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي, وتدمير 9 إنفاق تابعة لهم , في قضاء مخمور بشمال العراق .واوضحت الخلية في بيان صحفي ان قوة من جهاز مكافحة الارهاب نفذت بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عملية إنزال جوي في منطقة جبال "قرة جوغ" جنوب قضاء مخمور، واشتبكت مع العصابات الارهابية منذ فجر أمس وحتى فجر اليوم تمكنت خلالها وباسناد من الضربات الجوية المتلاحقة , من قتل 25 إرهابياً وتدمير 9 إنفاق، ومعسكر للتدريب.// انتهى //16:36ت م0162