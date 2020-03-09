بريدة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مقر الإمارة اليوم، رئيس المجلس البلدي بمركز العمار سالم بن محمد المطيري وأعضاء المجلس، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة إعادة تشكيل المجلس، وتسليمه تقريراً عن أعمال المجلس خلال دورته الثالثة.ورحب سموه برئيس وأعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين والتفاعل مع كل المستجدات والأمور التي تطرأ على المركز ، وأن يحققوا ما يطمح إليه أهالي المركز من تطوير ومعالجة للخدمات ، والتنسيق مع البلدية من أجل تحقيق الأهداف في الخدمات والمشاريع.وأثنى الأمير فيصل بن مشعل بن سعود على دور المجالس البلدية وأهميتها بالإسهام في تحقيق التوجيهات حيال تنفيذ المشروعات بما يعود بالخير والنفع للمواطنين.وقدم رئيس المجلس البلدي بمركز العمار من جانبه باسمه واسم أعضاء المجلس الشكر لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته وحرصه لكل ما يخدم المركز، مؤكداً أن هذه التوجيهات جاءت لتطوير العمل في المجلس البلدي والارتقاء بها لخدمة أهالي المركز.حضر الاستقبال رئيس مركز العمار عبدالمحسن بن محمد الجبرين، ورئيس بلدية مركز العمار المهندس نايف بن عبيد الله المخلفي.// انتهى //16:36ت م0163