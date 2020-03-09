بروكسل 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسقرر الأمين العام للمجلس الأوروبي في بروكسل اتخاذ عدد من التدابير الوقائية الجديدة التي تأخذ في الحسبان التطورات الأخيرة في انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.وأكد المجلس الأوروبي أن التدابير اتُّخذت بعد المشورة المحدثة للخبراء الطبيين، وقد تم إبلاغ الإجراءات إلى مندوبي الدول الأعضاء وغيرهم ممن يتأثرون بها وباتت سارية المفعول ابتداء من اليوم .وسيتم تخفيض عدد جلسات المجلس الأوروبي وفق الإجراءات واجتماعات هيئاته التحضيرية وفرق العمل، وستتخذ الرئاسة القرارات المتعلقة بالاجتماعات التي يتعين الإبقاء عليها مستقبلا، كما سيتم تخفيض حجم الوفود المشاركة في الاجتماعات إلى جانب تعليق جميع مجموعات الزوار والتدريب غير الضروري وتشجيع الموظفين على الحد من الاجتماعات الداخلية قدر الإمكان ومواصلة مراقبة تدابير النظافة الموصى بها بدقة.// انتهى //19:02ت م0203