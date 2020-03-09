أبها 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأكد مدير إدارة تعليم بيشة خالد الغامدي أهمية الإسراع في تفعيل الدراسة عبر المدارس الإفتراضية والتعليم عن بعد ، وتمكين الطلاب والطالبات من وسائل التعلم عن بعد التي وفرتها الوزارة (منظومة التعليم الموحدة ـ قناة عين) إضافة إلى منصة التعلم عن بعد بنادي الحاسب الآلي بتعليم بيشة.جاء ذلك خلال اجتماع رأسه اليوم بحضور مديري الإشراف التربوي وتقنية المعلومات والاختبارات والإعلام التربوي ، إلى جانب القيادات النسائية عبر الدائرة التلفزيونية .وشدد الغامدي على توعية أولياء الأمور والطلاب بأهمية استمرار العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة وتثقيفهم بطرق الاستفادة من المنصات التعليمية الإلكترونية ، ووجه بتشكيل لجان تقنية وإعلامية لهذا الغرض شرعت في تنفيذ مهامها.// انتهى //19:24ت م0206