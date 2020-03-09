الخرطوم 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسالتقــى محافــظ بنك السودان المركزي البروفيسور بدرالدين عبدالرحيم إبراھيم في مكتبه اليوم بمساعد وزير الخزانة الأمريكي المختص بالإرهاب مارشال بلينغسلا والوفد المرافق له الذي يزور الخرطوم حاليًا.وشدد محافــظ بنك السودان خلال اللقاء على أهمية تسـريع فتح قنــوات المراســلات المصــرفية الخارجية لاستلام التحويلات والاستثمارات وتعــزيز التجــارة الخارجية خاصة استعادة ســوق الصــادر الأوروبي أكبر الشــركاء التجاريين قبل الحظــر.من جانبه اقترح مســاعد وزير الخـزانة الأمريكية على المحافـظ وبصحبة ممثلين من المصـارف زيارة بعض المصـارف الأمريكية والتحــدث إليھــم مباشــرة، لافتا النظر إلى أن أي تعامــل مع المصــارف الأمريكية يتطلب التـزاما بقــدر عـالٍ من معايــير الحوكمة .وشدد على ضرورة تنقية النظام المالي من أي شبهات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وضــرورة تحصــين تحويلات الأرصــدة والاستفادة من التقانات الأمريكية في تنمية الاقتصــاد السوداني .وطلب إيجــاد مساحة استثمارية تكون جـاذبة للشراكات والمشروعات الأمريكية خاصةً في مجــالات النفــط والذھب.// انتهى //19:30ت م0208