القاهرة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسانخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد في ختام تعاملات اليوم، ثاني جلسات الأسبوع، تزامنًا مع التراجعات التي أصابت أسواق المال العربية والخليجية، مع تزايد مخاوف انتشار فيروس كورونا.وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية ما يقرب من 33 مليار جنيه، ليسجل 594 مليار جنيه، مقارنة بـ 627 مليار جنيه أمس.وتراجع المؤشر الرئيسي (إيجي إكس30) بنسبة 7.31% ليصل إلى 10983.48 نقطة، بينما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة (إيجي إكس 70) بنسبة 5.04% ليغلق عند 1083.43 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) بنسبة 5.71 % ليغلق عند مستوى 1167.19 نقطة.// انتهى //19:47ت م0210