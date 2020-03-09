الخرطوم 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأدان الاتحاد الأوروبي بأقوى العبارات المحاولة التي استهدفت موكب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في بيان لها اليوم: إنها تدين بأقوى العبارات محاولة الاغتيال التي تمت اليوم في الخرطوم ضد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، معربة عن أملها ألا يؤدي هذا الحادث المروع إلى الإضرار بالجهود المستمرة لبناء سودان مستقر وسلمي وعادل وحر.وأكد الاتحاد الأوروبي وقوفه بقوة وراء التحول الديمقراطي السوداني، حاثاً جميع السودانيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واستخدام الوسائل السلمية لدعم تطلعاتهم الوطنية نحو السلام والعدالة والحرية للجميع.// انتهى //19:47ت م0211