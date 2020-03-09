القدس المحتلة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي احتفالًا بما يسمى "عيد البوريم-المساخر" العبري.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 91 مستوطنًا تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم".وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها الأمنية على أبواب المسجد الأقصى، ودققت في هويات المصلين الوافدين للمسجد، واحتجزت البعض عند بواباته.// انتهى //19:47ت م0212