عرعر 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسرأس معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري اليوم اجتماع عمداء الكليات والعمادات المساندة للوقوف على آخر ما تم إنجازه في مجال التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.واستعرض عميد التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد الدكتور أحمد بن معجون العنزي الخطة البديلة لإتمام العملية التعليمية وجاهزية العمادة من حيث البرمجيات المتصلة بالإنترنت والمقررات المحوسبة على نظام بلاك بورد، وحلقات النقاش بين عضوهيئة التدريس والطلبة وكيفية عرض الدروس والواجبات والاختبارات القصيرة.من جانبه ، أكد معالي مدير الجامعة على ضرورة تنسيق موعد إطلاق المحاضرات الإلكترونية وتخزينها على قاعدة بيانات الكليات المخصصة لها في عمادة تقنية المعلومات لتكون متاحة الوصول إليها من قبل الطلبة في أي وقت أثناء تسجيل المحاضرات أو عند الرجوع إليها من قبل الطلبة وضرورة اتساق المحاضرة مع المقرر الدراسي حسب الخطة الفصليةوالدراسية.وعبر معاليه عن شكره لما يقدمه أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والفنية من جهود مباركة تصب في مصلحة الطالب وتعزيزالنظام الإلكتروني في التعليم عن بعد، لافتاً أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم باتخاذ كافة الإجراءاتالاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID - 19) وحفاظاً على سلامة الطلبة.// انتهى //19:49ت م0213