الرياض 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي اليوم ، برؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وجرى خلال اللقاء، الاطلاع على العديد من الجوانب الخاصة بأعمال الأندية وجوانبها المالية ومعايير الحوكمة وما تم تنفيذه، إلى جانب مناقشة الاحترازات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، والإجراءات المناسبة لذلك بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.حضر اللقاء معالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك ووكلاء الوزارة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل ، والمدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين عبدالعزيز بن ناصر الحميدي .// انتهى //20:06ت م0214