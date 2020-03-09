رياضي / الهلال يتوج بكأس الدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا لكرة القدم
الاثنين 1441/7/14 هـ الموافق 2020/03/09 م واس
الرياض 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس
توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري اليوم، فريق الهلال للبراعم بعد تحقيقهم بطولة الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 13 عاما لكرة القدم.
وأنهى الهلال المسابقة متصدرًا لجدول الترتيب بـ 37 نقطة، فيما حل الفتح ثانيًا بـ 34 نقطة.
وجاء التتويج بعد نهاية مباراة الهلال والقادسية التي جرت مساء اليوم على ملعب نادي الهلال بالعاصمة الرياض ضمن الجولة 21 من الدوري الممتاز للشباب.
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20:23ت م
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