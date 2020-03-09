القاهرة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تناول مستجدات الأزمة في ليبيا، وسُبل التنسيق بين مصر والأمم المتحدة إزاء آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ في تصريح له إن الجانبين بحثا خلال الاتصال سُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وأهمية تعيين مبعوث أممي جديد في أقرب وقت ممكن يحظى بالقبول من جميع الأطراف الليبية، بعد استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.وأشار حافظ إلى أن شكري أكد على دعم مصر لجهود ودور الأمم المتحدة المحوري في معالجة العديد من القضايا محل اهتمام المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والتنموية، فيما عبّر جوتيريش عن تقديره للدور الذي تضطّلع به مصر في المنطقة، وتطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.// انتهى //22:40ت م0255