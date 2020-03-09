عـدن 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسدانت وزارة الخارجية اليمنية محاولة الاغتيال التي تعرض لها اليوم، رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك في العاصمة السودانية الخرطوم.وأكدت الوزارة في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، موقف الجمهورية اليمنية الثابت ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصورة كافة، مجددة وقوف اليمن الكامل إلى جانب حكومة وشعب السودان ودعمها لكل ما يحقق أمنه واستقراره.// انتهى //22:41ت م0256