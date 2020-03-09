نيامي 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واستعرضت قاعدة للجيش في النيجر لهجوم شنه مسلحون من جماعة بوكو حرام الإرهابية في قرية شتيما وانغو جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع نيجيريا.وأضافت مصادر صحفية أن الهجوم أسفر عن جرح اثنين من الجنود.ويأتي هذا الهجوم بعد فترة هدوء نسبي منذ نهاية 2019 في منطقة ديفا التي تستهدفها بوكو حرام منذ عام 2015م.وتضم منطقة ديفا 120 ألف لاجئ نيجيري وآلاف النازحين الذين فروا من انتهاكات بوكو حرام، وفق الأمم المتحدة.//انتهى//22:42ت م0257