لندن 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم وفاة مواطن بريطاني خامس جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح مسؤول صحي بريطاني أن المتوفى رجل في السبعينيات من العمر كان يعاني لفترة طويلة من أمراض مزمنة وتوفى في مستشفى سانت هيلير حيث تأكدت إصابته بفيروس كرونا المستجد.يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات بالفيروس وفقاً لإحصاءات الحكومة البريطانية اليوم إلى 319 حالة، بزيادة 46 إصابة عن الأمس.// انتهى //22:46ت م0260