لندن 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأدانت الحكومة البريطانية اليوم إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة التي تعدُ خرقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي بعد إجراء تجربة مماثلة قبل نحو أسبوعين.وقال متحدث باسم الخارجية البريطاني في بيان بهذا الخصوص " إننا نشعر بالقلق من أن كوريا الشمالية نفذت عمليات إطلاق صواريخ باليستية متعددة، فيما يعتبر خرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وأضاف "ندعو إلى إخلاء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من الأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه وإلى أن نرى خطوات موثوقة نحو هذا الهدف، يجب الاستمرار في تنفيذ العقوبات".كما أعرب المسؤول البريطاني عن تشجيع بلاده بشدة حكومة كوريا الشمالية على تغيير المسار والتركيز على بناء مستقبل أكثر إشراقًا لشعبها.// انتهى //22:49ت م0261