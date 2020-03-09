عمّان 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم أن عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي والتي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس الكورونا المستجد بلغت 85 حالة.وأكدت الوزارة في بيان صحفي عدم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن حالة الإصابة الوحيدة التي أعلن عنها سابقاً بصحة جيدة وتتلقى العلاج لحين تماثلها للشفاء الكامل ومغادرتها المستشفى.وأفادت بأن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بلغت 221 حالة.// انتهى //22:49ت م0262