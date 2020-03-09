ظهران الجنوب 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسالتقى أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة اليوم, رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالربوعة، لعرض احتياجات ومطالب الأهالي، بحضور رئيس البلدية أحمد أبو عابد ورئيس المجلس البلدي ناصر التليدي.وثمن الحميدي ما تقدمه بلدية الربوعة من جهود ملموسة عبر تنفيذ المشروعات والخدمات البلدية التي تقدمها، مؤكدا أن الأمانة تسعى لتحقيق مطالبات أهالي الربوعة وجميع محافظات المنطقة.بدوره أوضح رئيس المجلس البلدي أنه جرى طرح حزمة من المطالبات والاحتياجات، تضمنت ضرورة دعم الأمانة للبلدية لتلبية مطالب الأهالي .// انتهى //23:18ت م0266