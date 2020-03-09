جدة 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسزار وفد من نادي كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز ، ممثلا بمشرف النادي تركي عمر العمودي ، ومجموعة من الطلاب (فريق المسؤولية المجتمعية)، مقر لجنة "تراحم" بمحافظة جدة.وتجوّل الوفد داخل مقر اللجنة، واطلع على مختلف الأقسام للتعرف على نشاط كل قسم، مبدين إعجابهم بما رأوه من أنشطة وبرامج تضطلع بها اللجنة في سبيل خدمة مستفيديها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.وتضمن برنامج الزيارة اجتماعاً للوفد برؤساء أقسام اللجنة لبحث أوجه التعاون الممكنة بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر والأطروحات التي من شأنها تزيد من فرص تطوير الخدمة المقدمة من قبل اللجنة أو النادي الجامعي.يذكر أن هذه الزيارة تأتي من منطلق تعاون لجنة "تراحم" مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة، لتفعيل دورهم في رفع كفاءات الإداريين العاملين بـ "تراحم"، على المستوى الإدارية والتدريبي في المجالات كافة، مع الإسهام ما أمكن لوضع حلول تسويقة للجنة.// انتهى //23:44ت م0267