محايل 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأغلقت بلدية محافظة بارق اليوم 7 محلات تجارية ذات نشاطات مهنية وذلك في جولات رقابية مسائية قام بها مراقبو قسم صحة البيئة.وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن عسيري وُجه مراقبو صحة البيئة بعمل جولات مسائية على المحلات التجارية التي تتعلق بالصحة العامة، وقد نفذ المراقبون الجولات المسائية في بارق ومركز ثلوث المنظر شملت مراكز التموينات الغذائية والمطاعم والبوفيهات والورش الصناعية.وأكد أن لائحة الغرامات والجزاءات طبقت بحق المخالفين، لافتاً الانتباه إلى أهمية تعاون المستهلكين مع جهود البلدية، وذلك بالإبلاغ عن أي مخالفة صحية يقفون عليها، عن طريق رقم البلاغات 940 ، ليتسنى للبلدية التعامل مع هذا الأمر بشكل فوري، داعياً أصحاب المنشآت الغذائية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية والحرص على جودة منتجهم.// انتهى//23:44ت م0268