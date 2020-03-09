عرعر 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس‏نفذت بلدية أم خنصر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية، اليوم، جولات رقابية على المحلات التجارية والمطاعم في القرى التابعة لها، بهدف الوقوف على التزام العاملين فيها بالاشتراطات الصحية خلال العمل، إلى جانب التأكد من اهتمام هذه المحلات بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا الجديد، وتوفير كل ما يمكن لتحقيق ذلك.وأكدت أمانة الحدود الشمالية حرصها الشديد على تكثيف الجولات التفتيشية الرقابية، بهدف التأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، والتعامل بحزم مع المخالفات، بما في ذلك تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات ذات العلاقة بالمخالفات البلدية على المخالفين أصحاب تلك المحلات والمطاعم، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية عبر رقم الطوارئ 940 .// انتهى //23:44ت م0269