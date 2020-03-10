واشنطن 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واساحتفت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية بيوم المرأة العالمي، وذلك بتخصيص شهر مارس للاحتفاء بدور المرأة السعودية في نهضة البلاد ومشاركتها كأحد المؤشرات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.وأوضح القائم بأعمال الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الدكتور محمد بن عبدالله الجبرين أن الملحقية تحتفل بيوم المرأة العالمي هذا العام، إيماناً منها بالدور المهم الذي تؤديه المرأة، حيث تبلغ نسبة النساء العاملات في الملحقية 50%، إضافةً إلى أن النساء يشكّلن 30% من نسبة المبتعثين.وأشار الدكتور الجبرين إلى أن الملحقية قامت هذا العام بتغيير خارطة أنشطتها الطلابية، ليصبح هناك نشاط في كل شهر مرتبط بالأحداث والأيام العالمية، ومن هذا المنطلق، خصصت الملحقية شهر مارس للاحتفاء بالمرأة.كما أكد أن حوالي 100 ناد طلابي في الولايات المتحدة، سيواصلون طوال شهر مارس تفعيل اليوم العالمي للمرأة، وتسليط الضوء على المرأة السعودية، وذلك من خلال مسارات عدّة تشمل استضافة نساء سعوديات بارزات للحديث عن تجاربهن الناجحة، وتكريم نماذج نسائية مشرّفة على مستوى الوطن، واستعراض قصص نجاح بعض النساء السعوديات المتميزات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشرة يومية، كما نفذها النادي السعودي في جامعة (Memphis)، إضافةً إلى عمل معارض مصغرة في بعض الجامعات يتم من خلالها دعوة المجتمع الأمريكي للاطلاع عن قرب على المكانة التي وصلت إليها المرأة السعودية.ودعا القائم بأعمال الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الجميع للتفاعل مع الأنشطة التي ستُقام هذا الشهر من خلال الأندية الطلابية، ومنها حفل يوم المرأة العالمي بجامعة (Kent State)، والحفل المقام بجامعة (Tennessee) للعلوم الصحية، وباقي الفعاليات التي ستتم تباعاً، ليصبح هذا الشهر هو شهر تمكين المرأة السعودية وليس فقط يوم المرأة العالمي.// انتهى //00:17ت م0273