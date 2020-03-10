عمّان 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسقررت الحكومة الأردنية اليوم بدء العمل باشتراط شهادة خلو من فيروس كورونا المستجد للقادمين من فرنسا وأسبانيا وألمانيا، اعتبارًا من السبت المقبل.وقالت وزارة الداخلية الأردنية إنه دون إبراز هذه الشهادة يمنع دخول غير الأردنيين القادمين من هذه الدول، مؤكدة أن وزارة الصحة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأردنيين القادمين من فرنسا وأسبانيا وألمانيا ممن لا يحملون الشهادة الصحية المطلوبة.// انتهى //00:27ت م0275