نيويورك 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض حاد اليوم.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 76ر2013 نقطة، أو 79ر7% ، ليصل إلى 02ر23851 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 81ر225 نقطة ، أو 60ر7% ، ليصل إلى 56ر2746 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 94ر624 نقطة ، أو 29ر7% ، ليصل إلى 68ر7950 نقطة.// انتهى //03:07ت م0283