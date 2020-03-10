نيويورك 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم ، بشدة الهجوم الذي وقع في الخرطوم واستهدف قافلة رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك.وجدد غوتيريش في بيان للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، التشديد على أن هذه الهجمات غير مقبولة، داعيا إلى مساءلة مرتكبيها.وأكد الأمين العام للأمم المتحدة من جديد تضامن الأمم المتحدة ودعمها الثابت للسودان.// انتهى //04:07ت م0287