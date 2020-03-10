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الثلاثاء 1441/7/15 هـ الموافق 2020/03/10 م واس
الرياض 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير مكة يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز
محمد بن ناصر يدعو لمضاعفة الجهود والعمل الجاد والمخلص
فيصل بن بندر يستقبل السفير الفرنسي
أمير الشرقية سلم 30 وحدة سكنية.. دعم القيادة أثمر نجاحات متوالية للإسكان التنموي
أمير الجوف يرعى ويكرم 40 فائزاً وفائزة بجائزة الشيخ بن سلطان
أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء مجلس بلدي العمار.. ويكرم أبا الخيل
وزير الداخلية يقف على سير العمل في مركز حرس الحدود بالخريبة
العالم يتحد لمحاربة «كورونا» والمملكة تلبي نداء «الصحة العالمية»
إيقاف كافة الفعاليات والمناشط بالقصيم حفاظاً على صحة المواطنين والزائرين
الشورى يرفض ضريبة نزلاء الفنادق ويقر نظام المحاكم التجارية
العواد يبحث أوجه التعاون مع نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية - السعودية
أربع إصابات جديدة بكورونا لمواطن وبحرينيتين وأميركي
تقليص المدة بين الأذان والإقامة.. و«المنصات التعليمية والصحية» مجانية
غسل صحن المطاف وتعقيمه ثلاث مرات من بعد صلاة العشاء إلى الفجر
المملكة تندد بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني
حمدوك ينجو من محاولة اغتيال: لن يوقفوا مسيرة التغيير
كورونا يحرر سجناء إيران.. و110 آلاف إصابة بالعالم
عراقيل الاحتلال تعطل بناء مساكن الفلسطينيين
رئيسان لأفغانستان
باباجان يبحث عن ديمقراطية تركيا
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