الرياض 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير مكة يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيزمحمد بن ناصر يدعو لمضاعفة الجهود والعمل الجاد والمخلصفيصل بن بندر يستقبل السفير الفرنسيأمير الشرقية سلم 30 وحدة سكنية.. دعم القيادة أثمر نجاحات متوالية للإسكان التنمويأمير الجوف يرعى ويكرم 40 فائزاً وفائزة بجائزة الشيخ بن سلطانأمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء مجلس بلدي العمار.. ويكرم أبا الخيلوزير الداخلية يقف على سير العمل في مركز حرس الحدود بالخريبةالعالم يتحد لمحاربة «كورونا» والمملكة تلبي نداء «الصحة العالمية»إيقاف كافة الفعاليات والمناشط بالقصيم حفاظاً على صحة المواطنين والزائرينالشورى يرفض ضريبة نزلاء الفنادق ويقر نظام المحاكم التجاريةالعواد يبحث أوجه التعاون مع نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية - السعوديةأربع إصابات جديدة بكورونا لمواطن وبحرينيتين وأميركيتقليص المدة بين الأذان والإقامة.. و«المنصات التعليمية والصحية» مجانيةغسل صحن المطاف وتعقيمه ثلاث مرات من بعد صلاة العشاء إلى الفجرالمملكة تندد بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السودانيحمدوك ينجو من محاولة اغتيال: لن يوقفوا مسيرة التغييركورونا يحرر سجناء إيران.. و110 آلاف إصابة بالعالمعراقيل الاحتلال تعطل بناء مساكن الفلسطينيينرئيسان لأفغانستانباباجان يبحث عن ديمقراطية تركيا// يتبع //06:01ت م0003