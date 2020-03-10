وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( القرار الحكيم ) : تؤمن المملكة أن صحة المواطن والمقيم على أرضها خط أحمر، لا يمكن المساس به، أو الرهان عليه أو المخاطرة بسلامته تحت أي ظرف من الظروف، ومنذ ظهور فيروس كورونا الجديد في الصين، وانتقاله -تباعاً- إلى دول العالم، وحكومة المملكة تراقب وتتابع الشأن الصحي في الداخل والخارج عن كثب، ولا تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تبعد الخطر عن الجميع.وتابعت : حرص المملكة على صحة المواطنين والمقيمين، دعاها بالأمس إلى قرار فرض العزل الصحي على محافظة القطيف وضواحيها، ومنع الدخول أو الخروج منها، وبعدها بساعات، لم تترد الجهات المعنية في إعلان قرار تعليق الدراسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.ويندرج القراران ضمن إجراءات المملكة الصحية الاحترازية المُوصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، لمحاصرة فيروس كورونا، ومنع انتقاله من المحافظات أو المناطق المصابة إلى المحافظات أو المناطق الأخرى، فضلاً عن حماية الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية من المخاطر.وبينت : قرار تعليق الدراسة اتسم بالشمولية، فهو لم يعلق الدراسة في منطقة بعينها، أو مرحلة دراسية دون أخرى، وإنما قام بتعليقها في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية، وهذا فيه تأكيد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير أقصى درجات الأمن والحماية لجميع أبنائها الطلاب دون تفرقة أو تمييز.// يتبع //06:01ت م0004