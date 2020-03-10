وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( عطاء بلا حدود ) : بادرت المملكة، كعهدها دائماً، وبتوجيه قيادتها الحكيمة، إلى سرعة الاستجابة لنداء منظمة الصحة العالمية العاجل من أجل تكثيف الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فكان قرار دعم المنظمة بملايين الدولارات متسقاً مع ما ظلت تبذله من خدمات إنسانية وحرص على تسخير مواردها بما يعود على البشرية بالنفع، وسبق أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، بتقديم مساعدات بشكل عاجل للصين، بما يسهم في تجاوز آثار الفيروس مما عد بأنه أقوى رسالة داعمة ومعبرة عن الثقة من القيادة للصين في مواجهة الوباء.وواصلت : لقد ‏‎حققت المملكة العديد من الإنجازات في مجال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ‏‎كما ظلت على قائمة أوائل الدول المانحة وعرف عنها توازن سياستها النفطية وتأكيدها على حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء وعلى تأمين الإمدادات وتلبية الاحتياجات ومساعدة الدول النامية انطلاقاً من رسالتها السامية وسعيها الدؤوب لمساعدة المحتاجين والمنكوبين والمتضررين أينما كانوا دون تمييز كما يأتي ذلك تجسيداً لسياستها الخارجية في ترسيخ مبادئ الأمن والسلم الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية ورفض كل أشكال التطرف والإرهاب.وختمت : إن عطاء المملكة الإنساني ينبع من حكمة قيادتها ومثلها وقيمها وقدرتها على الاستجابة لكل طارئ بالإضافة إلى ثقلها الدولي وحرصها على دعم المنظمات الإقليمية والدولية.// يتبع //06:01ت م0006