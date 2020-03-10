وبينت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة ودرء المفاسد ) : بُني نظام الحكم في المملكة على أسس متينة شرعية وقانونية وإنسانية ووطنية تضع الإنسان في رتبة عليا تؤمّن حفظه وتوفر سلامته وتكفل الحياة الكريمة له ولمن يعول.وواصلت : وتستحضر القاعدة الفقهية (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) عند اتخاذ أي قرار موجه نحو حماية المواطن وصيانة روحه وعقله وماله وجسده من كل ما هو أذى متحقق أو متوقّع.وما صدور قرارات بتعليق الدراسة في كافة المراحل وإيقاف تأشيرات العمرة والزيارة ومنع السفر مؤقتاً لبعض الدول المهددة بالفايروس كورونا إلا عملاً بالمنطلقات الوطنية المعلية مكانة وشأن المواطن عند قيادته.وختمت : هذه الحميمية والألفة بين القيادة وبين الشعب تتخذ من التضحية المتبادلة عنواناً، كون الوطن الذي يصون شعبه والقيادة التي تحترم مواطنيها وتضحي من أجله بالغالي والنفيس أهل للفداء وبذل الأنفس في الذود عنه، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.// انتهى //06:02ت م0008