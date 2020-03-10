عام / منغوليا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن فرنسي
الثلاثاء 1441/7/15 هـ الموافق 2020/03/10 م واس
أولان باتور 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس
قالت منغوليا اليوم إن مواطنا فرنسيا يعمل في البلاد تأكدت إصابته بفيروس كورونا، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، ليصبح الحالة الأولى في البلاد.
وأوضحت لجنة الطوارئ الوطنية في بيان أن المواطن الفرنسي وصل إلى منغوليا قادما من فرنسا عبر روسيا.
وحددت الحكومة 42 شخصا التقى معهم المريض و 142 آخرين كانوا على اتصال وثيق معه.
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