أولان باتور 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسقالت منغوليا اليوم إن مواطنا فرنسيا يعمل في البلاد تأكدت إصابته بفيروس كورونا، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، ليصبح الحالة الأولى في البلاد.وأوضحت لجنة الطوارئ الوطنية في بيان أن المواطن الفرنسي وصل إلى منغوليا قادما من فرنسا عبر روسيا.وحددت الحكومة 42 شخصا التقى معهم المريض و 142 آخرين كانوا على اتصال وثيق معه.// انتهى //06:04ت م0009