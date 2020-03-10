بنما 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأعلن الرئيس البنمي لاورينتينو كورتيزو أمس عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وتتعلق بمواطنة بنمية تبلغ 40 عاما، عادت يوم الأحد من إسبانيا.وقال كورتيزو :"بعد تطبيق جميع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، يمكننا تأكيد الحالة الأولى للإصابة ب"كوفيد ـ 19"، مؤكدا أن بلاده على استعداد للتصدي للفيروس ومعالجته.وأوضحت وزيرة الصحة روساريو تيرنر في مؤتمر صحفي أن المواطنة المصابة دخلت بنما قادمة من إسبانيا عبر مطار "باراخاس" بالعاصمة مدريد، مشيرة إلى أن وضعها مستقر وتم عزلها بمقر إقامتها.وأضافت أن المريضة توجهت إلى أحد المستشفيات بالعاصمة بنما صباح الاثنين بعدما ظهرت عليها أعراض المرض، حيث خضعت للاختبارات ذات الصلة، والتي أكدت إصابتها بالفيروس.// انتهى //07:19ت م0013