عام / رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
الثلاثاء 1441/7/15 هـ الموافق 2020/03/10 م واس
المدينة المنورة 15 رجب 1441هـ الموافق 10 مارس 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية - المهد ، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم .
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