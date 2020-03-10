المدينة المنورة 15 رجب 1441هـ الموافق 10 مارس 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية .وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية - المهد ، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم .// انتهى //07:41ت م0016