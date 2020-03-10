اجتماعي / سمو أمير الباحة يعزي قائد أمن مطار الملك سعود في وفاة والدته
الثلاثاء 1441/7/15 هـ الموافق 2020/03/10 م واس
الباحة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس
قدّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته لقائد أمن مطار الملك سعود بالباحة المقدم بندر بن راجح البقمي، في وفاة والدته -رحمها الله-.
وسأل سمو أمير منطقة الباحة الله - عز وجل - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
من جهته أعرب المقدم البقمي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على مشاعره النبيلة غير المستغربة، داعياً - المولى القدير - أن يحفظ سموه ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.
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