الباحة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته لقائد أمن مطار الملك سعود بالباحة المقدم بندر بن راجح البقمي، في وفاة والدته -رحمها الله-.وسأل سمو أمير منطقة الباحة الله - عز وجل - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.من جهته أعرب المقدم البقمي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على مشاعره النبيلة غير المستغربة، داعياً - المولى القدير - أن يحفظ سموه ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.// انتهى //08:34ت م0019