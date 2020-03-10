نجران 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات يدمة و بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //09:14ت م0022