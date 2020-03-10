جيزان 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واساستقبل قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان 56100 حالة خلال العام 2019م، في حين استقبل قسم العيادات الخارجية 148860 حالة.وأوضحت صحة جازان أنه جرى تنويم 12.842 حالة مرضية، وإجراء عدد 6.303 عمليات جراحية مختلفة، فيما بلغ عدد جراحات اليوم الواحد 1777 عملية، وعدد حالات الولادة 2687 حالة، وأجرى قسم المختبر 2.905.728 مليون فحص مخبري، في حين تم صرف 308.534 وصفة طبية، وأجرى قسم الأشعة والتصوير الطبي 68.523 فحص إشعاعي للمرضى والمراجعين في أقسام الأشعة المختلفة .كما استفاد من خدمات مركز التأهيل الطبي 10.530مريضاً ما بين تخصصات العلاج الطبيعي والوظيفي، والطب الطبيعي، وحالات التخاطب والأطراف الصناعية، وبلغت عدد الجلسات العلاجية 71,576 جلسة علاجية، وراجع قسم الأطراف الصناعية 2.599مريض بمعدل 5.198 جلسة علاجية.// انتهى //11:12ت م0050