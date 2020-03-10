الجزائر 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم باستقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا، دونيس مونكادا كوليندرس، مشيرة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.وتناقلت تأكيد وزير الخارجية صبري بوقادوم أمس عقب مباحثات مع وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، استعداد الجزائر لتوطيد العلاقات مع المملكة المتحدة.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى تعرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس لمحاولة اغتيال فاشلة في الخرطوم.وتناولت إعلان الحكومة الألمانية استعداد دول الاتحاد الأوروبي لاستقبال نحو 1500 مهاجر قاصر قادمين من الجزر اليونانية.وأخبرت عن مواصلة فيروس كورونا شل الحياة بمختلف مناطق العالم وبالاخص الدول المتطورة مثل الولايات المتحدة، موازاة مع استمرار انهيار الاقتصاد العالمي مسجلا أدنى المستويات.// انتهى //11:18ت م0051