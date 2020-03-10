المجمعة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسيلتقي فريق أبها غدًا الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.ويدخل الفريق الضيف أبها هذه المواجهة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة مستويات الفريق الجيدة في أول موسم له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويدخل الفريق اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد كسبهم لقاء التعاون في الجولة الماضية بنتيجة 2-1 في أبها، ويحتل فريق أبها المرتبة العاشرة بـ 27 نقطة.أما فريق الفيحاء قدم مستويات جيدة خلال الجولات الأخيرة رغم خسارته في الجولة الماضية من أمام الأهلي بهدف دون رد، ويتطلع فريق الفيحاء والذي يحتل المركز التاسع بـنفس الرصيد من النقاط 27 نقطة وبفارق الأهداف عن ضيفه أبها.ويسعى الفريقان لكسب نقاط اللقاء والابتعاد عن الآخر بفارق 3 نقاط.وكانت مواجهة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف في الجولة السابعة من الدوري وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.// انتهى //11:21ت م0052