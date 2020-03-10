جازان 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسنفذ برنامج الرعاية المنزلية بمستشفى الملك فهد بجازان خلال العام الماضي "3334" زيارة منزلية تنوعت ما بين زيارة طبيب وممرض وعلاج طبيعي ورعاية تنفسية وخدمة اجتماعية من خلال الفرق الميدانية التي تم تجهيزها بكوادر مؤهلة ومدربة على مدار الأسبوع ضمن جدولة محددة كلٌ حسب حالته الصحية.وبلغ إجمالي الرعاية المقدمة للمرضى "4517" خدمة صحية شملت غيارات الجروح وضمادات وعلاج طبيعي وعلاج تنفسي ومتابعة وتقييم الضغط والسكري للمرضى وتغيير القسطرة البولية وأنبوب التغذية، كما استقبل القسم 98 حالة مرضية جديدة.وتم صرف 85 من الأسرة الكهربائية ، و79 مرتبة هوائية، و25 كرسي متحرك و10 كراسي حمام، و28جهاز شفط سوائل، و15جهاز بخار، و55 جهاز قياس ضغط إلكتروني، و33 مولد أكسجين، و7 أسطوانات أكسجين، و33 جهاز قياس نسبة أكسجين في الدم، و 5 أجهزة باي باب للمرضى المدرجين بقسم الرعاية المنزلية.// انتهى //11:29ت م0053