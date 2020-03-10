نجران 15 رجب 1441هـ الموافق 10 مارس 2020 م واستواصل جمعية الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات بنجران "بصائر"، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، تنفيذ البرنامج التدريبي المجتمعي "عروب"، وذلك بمقر الجمعية.ويشتمل البرنامج على عدد من الدورات واللقاءات والفعاليات وورش العمل، ويهدف إلى تطوير المرأة والفتاة في شتى مناحي الحياة الشخصية والعملية والأسرية.ويأتي البرنامج ضمن الأنشطة المجتمعية التي تقوم بها الجمعية خلال العام الحالي.//انتهى//11:47ت م0054