تونس 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية إعلان وزارة الصحة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بتونس إلى 5 أشخاص، مشيرة إلى قرار وزارة التربية إيقاف الدروس في جميع المؤسسات التربوية بداية من يوم الخميس.وتناقلت تأكيد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن مليشيات طرابلس تحشد قواتها لشن هجوم واسع على قوات الجيش، بدعم من عناصر إرهابية تركية.وكتبت صحف الثلاثاء عن الأوضاع في أفغانستان ،مشيرة إلى تعمق الأزمة السياسية داخل البلاد مع تنصيب كل من أشرف غني وخصمه الأبرز عبد الله عبد الله نفسيهما كرئيسين في حفلين متزامنين.وأشارت الصحف إلى محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بالخرطوم.وتناولت صحف تونس دعوة رئيسة الحزب اليميني الأكبر في فرنسا مارين لوبان الاتحاد الأوروبي إلى تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفرض عقوبات على بلاده بعد سماحه بتدفق المهاجرين على الحدود اليونانية.// انتهى //11:48ت م0055