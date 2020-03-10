القنفذة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسأجرى أطباء العظام بمستشفى جنوب القنفذة العام عمليتين جراحيتين متقدمتين لتغيير مفاصل الركبتين، الأولى لمريض كان يعاني من خشونة متقدمة تم تشخيص حالته بالتهابات صديدية بالركبتين، حيث تقرر حاجته لإجراء ثلاث جراحات على مدى ستة أشهر، وذلك لرفع المفصل السابق، وإعادة بناء مفاصل الركبة وغادر المريض المستشفى بحالة صحية مستقرة - ولله الحمد - وتم إحالته للعلاج الطبيعي.وأما الحالة الثانية فهي لمريض يعاني من تمزق بأربطة الركبة وكسر غير ملتئم بعظمة الصابونة، حيث تقرر عمل منظار تشخيصي للركبة اليمني وتبين إصابته بقطع بالرباط الصليبي والغضاريف الهلالية وتم التعامل مع حالته وجرى إزالة الجزء غير الملتئم بعظمة الصابونة ولازال المريض منوم بالمستشفى بحالة صحية مستقرة ولله الحمد .// انتهى //11:51ت م0057