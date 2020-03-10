المدينة المنورة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسدشنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مكتباً جديداً للنساء في محافظة الحناكية بمنطقة المدينة المنورة.ويقدم المكتب الجديد خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار الوثائق اللازمة لها، وذلك عبر حجز موعد إلكتروني على منصة أبشر الإلكترونية.ويضم المكتب وحدات خدمة شاملة، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، ويقوم بتشغيله كوادر نسائية مدربة على أعلى المستويات.يذكر أن الأحوال المدنية تواصل تنفيذ خطة التوسع في افتتاح مكاتب رجالية ونسائية بجميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين، وتسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملتهم بكل يسر وسهولة بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.// انتهى //11:51ت م0058