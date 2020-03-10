بغداد 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسسجّل إقليم كردستان العراق اليوم إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.وأفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق في بيان بأن الإصابة سجلت لفتاة ( 19 عامًا ), انتقل الفيروس إليها من والدها المصاب.وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 67 إصابة مؤكدة بالفيروس في عموم العراق، فضلاً عن تسجيل 7 حالات وفاة وشفاء 9 حالات، فيما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم كردستان 15 إصابة, يقابلها حالة وفاة واحدة.// انتهى //11:53ت م0060