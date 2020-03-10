عام / تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بإقليم كردستان
الثلاثاء 1441/7/15 هـ الموافق 2020/03/10 م واس
بغداد 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس
سجّل إقليم كردستان العراق اليوم إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.
وأفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق في بيان بأن الإصابة سجلت لفتاة ( 19 عامًا ), انتقل الفيروس إليها من والدها المصاب.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 67 إصابة مؤكدة بالفيروس في عموم العراق، فضلاً عن تسجيل 7 حالات وفاة وشفاء 9 حالات، فيما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم كردستان 15 إصابة, يقابلها حالة وفاة واحدة.
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11:53ت م
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